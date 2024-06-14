【まとめ売り】ムーンスター オールウェザー ハイ\u0026ローカット 26cm 2足

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ご覧頂きありがとうございます。断捨離で出品致しました。靴の箱はございません。ご了承下さい。■ブランドムーンスター■商品名オールウェザーハイカット、ローカット2足■サイズ26cm■色ブラック■状態•使用感があり少しダメージもありますので、お安く出品いたします。•新品では無いことにご理解いただける方のみご検討をお願いいたします。•NCNRでお願いします•多少の雨や汚れを気にせず履ける靴をお探しの方、是非ご検討下さい。#ムーンスター#オールウェザー#雨の日スニーカーメインカラー···ブラック