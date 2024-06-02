希少！日本製レトロブラックダブルスーツセットアップウール総柄オシャレ裏地美品

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とても可愛いレトロ古着ダブルスーツセットアップです♪#sen古着#sen古着スーツセットアップ国産madeinJAPAN日本製◎使い勝手抜群のブラックカラーリング◎柄入りオシャレ裏地◎上質ウール100%素材◎女性がダボッと着ても可愛いです◎サイズ表記96BE4(実寸M相当)ジャケット肩幅約45身幅約55着丈約78袖丈約59パンツウエスト約86-96(アジャスター付きで調節可能◎)股上約38股下約65ワタリ約30裾幅約24採寸の誤差はご了承ください。古着状態良好美品内側に小さくネーム刺繍入り◎新品のような完全品では無い点＆基本洗濯済みorクリーニング品の為、洗剤や柔軟剤の香りがする場合がありますので匂いに敏感な方はその点をご理解の上ご購入お願い申し上げますm(__)m着用する事自体に支障があるような大きなダメージ、致命的ダメージはありません♪ヘビロテで着て頂けます^^*迅速な対応を心掛けております。喫煙者やペットはおりませんのでご安心ください。古着USEDMIXヴィンテージアメカジアウトドアワークミリタリーストリートファッションスポーツミックスビッグシルエットゆるだぼコーデシンプルカジュアルミックスコーデ重ね着80s90sなどがお好きな方に♪管理番号22100009季節感···春、秋、冬カラー···ブラック