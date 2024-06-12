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【正規品】VERSACE ヴェルサーチェ メドゥーサ ロゴ ネックレス
商品番号 P66312448890
商品名

【正規品】VERSACE ヴェルサーチェ メドゥーサ ロゴ ネックレス
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 22,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※値下げ不可、即購入可能です。ご覧いただきありがとうございます。イタリアのファッションデザイナーであるジョバンニ・マリア・ヴェルサーチェことジャンニ・ヴェルサーチェが作ったブランド。2018年10月からこれまでのヴェルサーチからヴェルサーチェに変更となっています。こちらはヴェルサーチェのメドゥーサロゴネックレスです。2本のチェーンが連結したインターロッキングタイプのネックレス。ヴェルサーチェのレタリングと、メゾンを代表するメドゥーサチャームが際立つ仕上がり。ヴェルサーチェのジュエリー製品は、鉛やニッケルを一切使用していません。すべて低アレルギー性素材を使用。仕様ロゴメドゥーサのチャームロブスタークラスプ留め金属：真ちゅう仕上げ：ヴェルサーチェゴールドイタリア製アイテム：1006573-1A00620_DTU_UNICA_3J000__国内定価70.400円です。プレゼントにもおすすめ。海外の正規店より買った正真正銘の正規品です。付属品はボックス、QRコードです。購入後は東京から1-2日で発送いたします。
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