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US企画【 vans】26cm エラ　ERA 赤×黒　スカル×チェリー
商品番号 B79140435697
商品名

US企画【 vans】26cm エラ　ERA 赤×黒　スカル×チェリー
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪こちらはvansの代表モデルERAになります。サイズus8（26cm）もちろんUS規格です。こちらBTSのsugaさんが着用したことでも有名となりすでに手に入りずらいモデルとなっておりますので、お早めにどうぞ。とてもかっこいい色合いで底のスカルも素敵です。箱、説明書全て揃ってます。
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