河北浩　絵画　油絵と水彩画

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知人から譲り受けました。河北浩画家の作品です。示現会委員・名誉会員、日本山林美術協会会員、渡欧、個展、グループ展多数、山岳画の大家平成２２年享年９３歳で逝去、昭和の実力洋画家油絵のサイズは横48cm、縦38cm題名は『そごう2Fより』昭和63年6月の作品。9枚目〜12枚目までは水彩画で縦28cm、横20cm額入り水彩画の方はサインなど無いので本人かは分かりません。譲ってもらった際はそうだと言われましたが当方では分かりません。付属品としてお付けしている程度とお考え下さい。素人保管なので劣化等もあるかと思います。中古であることをご理解頂きご検討ください。画像確認の上不明点は質問頂ければと思います。絵画の種類···油彩画・油絵形式···その他主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具