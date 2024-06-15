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サカイ　総柄　ジャケット　裏面派手　ブルゾン
商品番号 P48490244061
商品名

サカイ　総柄　ジャケット　裏面派手　ブルゾン
ブランド名 サカイ
特別価格 税込 34,928 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高島屋にて購入致しました♡中々市場に出回っていないサカイの総柄ブルゾンです♡着丈：約74cm肩幅：約48cm身幅：約62cm袖丈：約68cm早いもの勝ちで、お願い致します♡
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