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Converse ct70 26 コンバース　チャックテイラー
商品番号 H21557957746
商品名

Converse ct70 26 コンバース　チャックテイラー
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンバース　チャックテイラー　26日本未発売品です。韓国のコンバースで購入しました。中古品ですので必ず写真で状態を確認の上ご購入ください。箱はありませんので簡易梱包して発送致します。サイズ　26です。ConverseChuckTaylorHi#Converse#ConverseChuckTaylorHi人気モデル...converseチャックテイラースニーカー型...ハイカット(High)チャックテイラー　CT70サイズ　26cm#converseChuckTaylor#chucktaylor#converse#コンバース#CT70#チャックテイラー#韓国
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