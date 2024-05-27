Converse ct70 26 コンバース　チャックテイラー

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商品詳細
コンバース チャックテイラー 26日本未発売品です。韓国のコンバースで購入しました。中古品ですので必ず写真で状態を確認の上ご購入ください。箱はありませんので簡易梱包して発送致します。サイズ 26です。ConverseChuckTaylorHi#Converse#ConverseChuckTaylorHi人気モデル...converseチャックテイラースニーカー型...ハイカット(High)チャックテイラー CT70サイズ 26cm#converseChuckTaylor#chucktaylor#converse#コンバース#CT70#チャックテイラー#韓国
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