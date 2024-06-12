秋　adidas メンズ　お洒落シューズ　27.5cm

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます♡♡※必ず紹介文をお読み下さい..◡̈⃝秋のピッタリ，素材・デザインがお洒落なブラウンスニーカー☆履いて欲しくてプレゼントに購入しましたが，サイズが違ったようで2-3回程度の使用です(灬˘╰╯˘灬)♥。・゜お洒落メンズにいかがでしょうか？？ブランド:adidasサイズ:27.5size..使用期間:数回状態:目立った汚れ等なし翌日発送‼︎自宅保管の為,ご理解よろしくお願いします。質問はお気軽に…♡メインカラー···ブラウン
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