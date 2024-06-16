KCレザー　ロングバイカーウォレット 日本製

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商品詳細
KCレザーのロングウォレットになります。日本製 カラー ブラック チェーン付き 多少使用感はありますがレザーの状態も良くまだまだ使えます。中古品になりますので神経質な方はお控え下さい。#レザーバッグ、ウォレット
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