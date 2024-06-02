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⭐︎VALUABLE 18kベイビーVetta クロス2つチェーンセット⭐︎
商品番号 V14759176492
商品名

⭐︎VALUABLE 18kベイビーVetta クロス2つチェーンセット⭐︎
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 21,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VALUABLE楽天市場店購入品2022年12月購入18金ネックレス18kメンズレディースイエローゴールド　「ベイビー　Vettaクロス　ペンダント」カットアズキチェーン『Aセット』※チェーン長さ50cm素材18金イエローゴールド縦約17mm（うちバチカン約5mm）バチカン内径縦3mm幅2mm横約7mm厚み約2mmクロスペンダント2つ18kイエローゴールドアズキチェーン素材18金イエローゴールド全長・50cm(長さ調整のできるアジャスター付き　45cmの長さに調節可能です。幅1.1mm#ベイビークロス#VALUABLE
http://narcologia.ru/goods/interconnect801470.html
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