⭐︎VALUABLE 18kベイビーVetta クロス2つチェーンセット⭐︎

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商品詳細
VALUABLE楽天市場店購入品2022年12月購入18金ネックレス18kメンズレディースイエローゴールド 「ベイビー Vettaクロス ペンダント」カットアズキチェーン『Aセット』※チェーン長さ50cm素材18金イエローゴールド縦約17mm（うちバチカン約5mm）バチカン内径縦3mm幅2mm横約7mm厚み約2mmクロスペンダント2つ18kイエローゴールドアズキチェーン素材18金イエローゴールド全長・50cm(長さ調整のできるアジャスター付き 45cmの長さに調節可能です。幅1.1mm#ベイビークロス#VALUABLE
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