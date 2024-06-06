バルバ（BARBA）のスーツ　50

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イタリアブランドのバルバ（BARBA）のスーツです。サイズ 50細いブルーのチェック柄が上品で素敵です。地の色はブラウンです。ほんの少しグレーが混ざったブラウンに見えます。購入価格 約16万円使用回数 10回ぐらい平置きで肩幅 約47cm着丈 首後ろの縫い目から裾まで 約73cm脇下の身幅 約53.5cmパンツウエスト幅 約45cm股下 約76.5cm気になる箇所はご指示いただけましたら採寸いたします。素人の採寸ですので、記載のある箇所の測り直しも可能です。上質なスーツです(^○^)ジャケットのみでもお使い頂けると思います。他にもメンズのイタリアブランド等の商品を出品しております。宜しくお願い申し上げますm(__)m