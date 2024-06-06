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バルバ（BARBA）のスーツ　50
商品番号 O76026053910
商品名

バルバ（BARBA）のスーツ　50
ブランド名 バルバ
特別価格 税込 13,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアブランドのバルバ（BARBA）のスーツです。サイズ　50細いブルーのチェック柄が上品で素敵です。地の色はブラウンです。ほんの少しグレーが混ざったブラウンに見えます。購入価格　約16万円使用回数　10回ぐらい平置きで肩幅　約47cm着丈　首後ろの縫い目から裾まで　約73cm脇下の身幅　約53.5cmパンツウエスト幅　約45cm股下　約76.5cm気になる箇所はご指示いただけましたら採寸いたします。素人の採寸ですので、記載のある箇所の測り直しも可能です。上質なスーツです(^○^)ジャケットのみでもお使い頂けると思います。他にもメンズのイタリアブランド等の商品を出品しております。宜しくお願い申し上げますm(__)m
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