割引‼️ニューヨーク・ヤンキース キャップ

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商品詳細
カラー···グレー形···ベースボール2年ほど前にショッピングモールで購入！着用回数は数回ほどです。クローゼットに保管しています。サイズ...多分フリーサイズ(マジックテープで調整可)無臭です！レディースも可#47#ニューヨーク・ヤンキース#キャップ#ベースボール
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