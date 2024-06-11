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割引‼️ニューヨーク・ヤンキース キャップ
商品番号 L44505467059
商品名

割引‼️ニューヨーク・ヤンキース キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,452 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレー形···ベースボール2年ほど前にショッピングモールで購入！着用回数は数回ほどです。クローゼットに保管しています。サイズ...多分フリーサイズ(マジックテープで調整可)無臭です！レディースも可#47#ニューヨーク・ヤンキース#キャップ#ベースボール
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