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リング　指輪　富士山
商品番号 R72992001150
商品名

リング　指輪　富士山
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 19,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

重さ約11gリングサイズ不明最寄りの貴金属買取店では刻印もあるし金であるとは思うがお店の電子比重計(恐らくK9-K24までの測定ができるもの)では規定値に満たしていないので買い取れないと判断されたものです。磁石にも反応せずどれぐらいの割合で金が含有されているのかすらわからない商品となります。金製品ではない可能性もありますのでご理解、ご納得いただいた方のみ購入をお願い致します。
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