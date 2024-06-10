定価18,000円 AKM 手袋グローブ 指ぬき 革製

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衣類やファッション小物等を出品しています。↓クリックで全商品ご覧いただけます。#tajinoアパレル関係出品中定価：18,000円程状態：軽い使用感あり ※革特有のシワや小傷等付属品：なしAKMの手袋(グローブ)です。系列ブランドの品物を他にも出品しているので興味のある方はチェックしてみてください。#tajinoAKM系列ブランド出品中AKMらしい上質な素材を配した高級感のある造りです。親指、人差し指、中指部分が指ぬきとなっており、手袋を外さずに細かな作業ができるようになっています。【ブランド紹介】2006年春夏、「wjk」のラグジュアリーラインとして「AKM」をスタート。wjkを立ち上げた橋本淳はセレクトショップのバイヤーを経て、「wjk」を立ち上げた。現在、彼は「junhashimoto」を立ち上げてAKMからは離れている。デザインはwjkの立ち上げメンバーの1人、小澤智弘が行っている。小澤は2012年、自身のブランド「1piu1uguale3」をスタートする。素材...本革