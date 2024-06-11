NlKE AIRMAX SEQUENT 3 (シークエント3)　26.5cm

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商品詳細
NlKEAIRMAXSEQUENT3(ナイキエアマックスシークエント3) ▶品番:921694-011▶サイズ:US8.5/26.5cm(アウトソール約29.5cm、最大幅約10.5cm)※サイズ感は小さ目で25.5〜26cm相当▶素材:表地/合成皮革·合成プラスチック·ポリエステル、裏地/合成繊維▶カラー:ブラック/ホワイト/ダークグレー▶参考価格:16,800円抜群のスタイリング、フィット感とクッション性能。踵サイドに配されたコンパクトなスウッシュマークが大人に嬉しいナイキスニーカーです。1年前に購入し10回程度使用しました。若干の使用感はありますがまだまだ綺麗に履いていただけると思います。メインカラー...グレー
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