438 大玉　高品質黒水晶モリオンブレスレット　天然石　パワーストーン

大玉 高品質 黒水晶 モリオンブレスレット 天然石 パワーストーン チベット産珠直径 約12.5ミリ前後内 径 約17センチ前後数年前に購入し、未使用です。画像の商品を発送します。すべて1点物です。わからない事がありましたら、お気軽にコメント下さい。返品交換には応じかねます。ご了承下さい。



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