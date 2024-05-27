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ネパール製『昇龍』シルバー92.5％ ペンダントヘッド
商品番号 J92240962577
商品名

ネパール製『昇龍』シルバー92.5％ ペンダントヘッド
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネパール製　昇り龍のシルバーペンダントヘッド【純度】シルバー92.5％【直径】約3cm【重さ】約5gネパール彫金職人（ネワール族）の手によって、細かい所まで丁寧に仕上げられたシルバーアクセサリーです。在庫複数ある為、『925刻印』の位置が、画像の物と異なる場合がございます。
http://narcologia.ru/goods/Stanford402073.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose209840.html
http://narcologia.ru/goods/browse537491.html
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