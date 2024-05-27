ネパール製『昇龍』シルバー92.5％ ペンダントヘッド

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ネパール製 昇り龍のシルバーペンダントヘッド【純度】シルバー92.5％【直径】約3cm【重さ】約5gネパール彫金職人（ネワール族）の手によって、細かい所まで丁寧に仕上げられたシルバーアクセサリーです。在庫複数ある為、『925刻印』の位置が、画像の物と異なる場合がございます。