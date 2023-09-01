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リザードンex デッキ
商品番号 K80100964566
商品名

リザードンex デッキ
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入どうぞ！値下げバラ売りは考えておりません。特に大きく目立つ傷があるカードはございません。透明スリーブに入れて発送させていただきます！ピジョットexかがやくリザードンエンテイvナンジャモペパーボスの指令あなぬけのひもネストボール悪リザードン森の封印石黒リザードンポケモンカード　デッキ構築済みデッキガチ構築ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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