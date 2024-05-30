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old Tiffany ティファニー　ネックレス\u0026ブレス　シルバーゴールドコンビ
商品番号 I18913117234
商品名

old Tiffany ティファニー　ネックレス\u0026ブレス　シルバーゴールドコンビ
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 28,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバー\u0026ゴールドオールドティファニーのシルバー\u0026ゴールドのネックレスとブレスのセット売りになります。■タイトル【送料無料】極希少美品Tiffany\u0026Co.ティファニー喜平ゴールドシルバーコンビネックレスSV925750K18DH13■ブランド　　Tiffany\u0026Co.ティファニー■カラー　シルバーイエローゴールド■サイズ　　　■素材SV925K18(750)■付属品保存袋　箱ブレスも同様に　SV925×k18両方共に好きで愛用していましたので細かい傷はあります。出品前にTiffany正規店の無料のクリーニングにだしましたので中古品になりますが、目立った傷や汚れなどなく、きれいな状態です。ティファニー袋に入れて箱にしまい、簡単な梱包にて発送なります。バラ売りも可能ですがその場合お値段は安くは譲れません。価格は売れやすい価格に従ってつけています。
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