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60s 70s US ビンテージ コーズ スタジャン ヴァーシティジャケット
商品番号 N98693490455
商品名

60s 70s US ビンテージ コーズ スタジャン ヴァーシティジャケット
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 11,136 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠️フォロー割はじめました^^　2,001円〜5,000円　200円OFF　5,001円〜10,000円　500円OFF　10,001円〜1,000円OFF⚠️おまとめ割　おまとめ買いでさらにお値引きいたします^^　コメントよりご相談ください。vintage60s70s60年代70年代ビンテージコーデュロイスタジャンです。アワードジャケットヴァーシティジャケットUSA製かと思います。カラーブラック黒×オレンジ背面のフェルト？ワッペン？がはがれてますが、雰囲気が勝ってると思います襟付きなのも古着らしくていいですね小さめサイズをお探しでしたら、オススメのビンテージスタジャンですUSED使用感ありキルティングライナーに汚れがございます。古着慣れされた方向けのアイテムです。神経質な方はお控えください。サイズ表記32実寸をご確認ください。着丈　約59身幅　約50肩幅　約43袖丈　約58#アーカイブ＆ヴィンテージリスト#アウターリスト80s90s古着屋USEDユーズドビンテージ古着女子古着男子ユニセックスオーバーサイズストリート2343siカラー···ブラック季節感···春、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/reflector321964.html
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