コムフィーアウトドアガーメント　シルバー犬笛ネックレス（革ストラップ）

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商品詳細
材質...シルバーカラー...シルバー以前カセドラルさんで購入したものになります。表面がだいぶ酸化してしまっていますが、シルバーなので磨けばある程度もとの風合いに戻るかと思います。
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http://narcologia.ru/goods/sucrose782240.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome619843.html
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いつもの光景
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