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コムフィーアウトドアガーメント　シルバー犬笛ネックレス（革ストラップ）
商品番号 H74278812643
商品名

コムフィーアウトドアガーメント　シルバー犬笛ネックレス（革ストラップ）
ブランド名 コムフィーアウトドアガーメント
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質...シルバーカラー...シルバー以前カセドラルさんで購入したものになります。表面がだいぶ酸化してしまっていますが、シルバーなので磨けばある程度もとの風合いに戻るかと思います。
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