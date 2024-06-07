【RINKAN保証書有り】CHROME HEARTSスモールクロス　ペンダン

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商品詳細
材質···シルバークロムハーツ スモールクロスペンダントネックレストップ¥72000→¥64000期間限定で大幅に値下げ中！！！【鑑定書付き】RINKANにて検品鑑定済・ホログラムタグ付き真空パックへ保存済み未開封の状態。このままの状態で発送いたします。1枚目〜3枚目、8枚目〜10枚目の写真は鑑定前に撮影したものになります。【商品名】スモールCHクロスペンダントトップ【対象】ユニセックス【形状｝ペンダントトップ【表記サイズ】‐【実寸】【トップ】縦幅：42.02ミリ横幅：25.99ミリ 【重量】19.202gクロムハーツネックレス スモールクロスペンダントトップとても大切にしていましたが着用回数が少なくなってきたため、購入される方にお譲りします。最近圧倒的値上がりにしているスモールクロスです。多少の小傷程度はありますが、特筆する破損箇所などなく、刻印も綺麗に残っている個体です。鑑定から戻ってきたままの真空未開封の状態でタグも付いています。正規品であることや価値を下げたくないこともあり、値下げは無しでお願い致します。フリマサイトでは偽物が凄く多く出回っている物になりますので、確実な正規品をお探しの方はご検討宜しくお願い致します。付属品:SEESBYRINKANギャランティカード・鑑定証明ホログラムタグ宅急便コンパクトで発送します。
http://narcologia.ru/goods/rebellion312278.html
http://narcologia.ru/goods/seamless734929.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless889259.html
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