エンポリオアルマーニ　長財布

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商品詳細
☆値段交渉承ります！！どんどん交渉お待ちしております！カラー···ネイビー、ワインレッド財布形···ラウンドファスナー長財布柄・デザイン···その他柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ユニセックス・3〜4回ほど使用し5枚目のように紙を入れて、大切に箱に入れて保管しておりました・プチプチなどで丁寧に梱包し、出荷させていただきます
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