レア物RED MOON レッドムーン★ペンダントトップ箱付き

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。《希少☆REDMOON》REDMOONペンダントトップかなりのレア物です。重厚感と存在感があります。＊プレゼント期間(11月7日迄)期間内に購入され方に画像のチェーンを価格そのままでセットにさせて頂きます。○最終値引き済みですので、 ご理解の程よろしくお願い致します。シルバー925トップ縦:4㎝上部横:2.8㎝※素人採寸細かな汚れやダメージがある場合がございます。ご理解のある方宜しくお願い致します。#REDMOON#レッドムーン#希少#レア品#SILVER#シルバー#チェーン#ペンダントトップ#ペンダント#ネックレス#インディアンジュエリー
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