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アリゾナフリーダム　ネックレスセット　18k
商品番号 M63636928170
商品名

アリゾナフリーダム　ネックレスセット　18k
ブランド名 アリゾナフリーダム
特別価格 税込 20,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アリゾナフリーダムArizonafreedomのネックレスセットになります。フェザー70mm18k付き34,400円細小豆チェーンの長さ50cm細50cm15,840円サンダーバードホイール18mmT-77d20,130円ホイール20mmT-56c7,480円ひし形１８kチャームT-103h16,720円トータル94,570円の商品になります。鹿紐、silverビーズで＋αの金額です。鹿紐、ビーズはノーブランドになります。一度人の手に渡った中古ですので、NC/NRでお願い致します。バラ売りは考えてないです。セット売りにしては安い方だと思います。材質···シルバー　18k６と７の画像はコーデの参考画像になります。
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