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K18 ダイヤ デザイン コイン ペンダントトップ
商品番号 P80930700103
商品名

K18 ダイヤ デザイン コイン ペンダントトップ
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 32,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[サイズ]直径3cm[状態]6~7[説明]K18のペンダントトップです！枠が主にホワイトゴールドですが薄らとイエローゴールドが出ている所がありますので、神経質な方は御遠慮くださいm(__)mダイヤ刻印あります(*^^*)重さは9.8gです☆質屋鑑定済みです！使用しなくなったので出品します♪気軽にコメントしてください♡購入する際は必ずプロフィールを読んでからお願い致します！是非、他の出品物もご覧ください(*´˘`*)#K18#ホワイトゴールド#イエローゴールド#ダイヤ#ペンダントトップ#ペンダントヘッド#ネックレス#フラワー#花#メダル#コイン#ヴィンテージ#アンティーク
http://narcologia.ru/goods/cryptographic360937.html
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