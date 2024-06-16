

ペンダントトップ メイプルリーフ コイン K24 1/4oz K18 枠付 ダイヤ付 (Type-DO)



K18 ダイヤ デザイン コイン ペンダントトップ | フリマアプリ ラクマ



VJ【ブイジェイ】K18 イエロー & ホワイトゴールド ＆ プラチナ900「Master Piece 」ダイヤモンド コイン ペンダント トップ※ペンダントのみ 18金 ネックレス



ネックレス コインネックレス コイン 18K K18 18金 金 ゴールドネックレス メダル ダイヤモンド ダイヤ YG ゴールド レディース 華奢 おしゃれ トレンド 人気 硬貨 金属アレルギー ジュエリー アクセサリー メンズ シンプル 人気 誕生日 プレゼント 女性 彼女 ギフト



ネックレス コイン k18 コインタイプ エリザベス ダイヤ コインモチーフネックレス レディース 薄型 18k 18金 ペンダント シンプル 地金 華奢 かわいい 硬貨



ネックレス コイン k18 コインタイプ エリザベス ダイヤ コイン ...



ペンダントトップ 18金 ダイヤモンド k18 18k メンズ レディース ...



バイセル公式】コインモチーフ デザインペンダントトップ K21.6 K18 ...



ネックレス コインネックレス コイン 18K K18 18金 金 ゴールドネックレス メダル ダイヤモンド ダイヤ YG ゴールド レディース 華奢 おしゃれ トレンド 人気 硬貨 金属アレルギー ジュエリー アクセサリー メンズ シンプル 人気 誕生日 プレゼント 女性 彼女 ギフト



K18 イエローゴールド デザイン マリア オーバル メダイ ペンダント ...



ネックレス コイン k18 コインタイプ エリザベス ダイヤ コインモチーフネックレス レディース 薄型 18k 18金 ペンダント シンプル 地金 華奢 かわいい 硬貨



K18 K24 DIAMOMND angel coin pendant 1/25oz 1/25オンス 純金 ...



K18(18金) ロイヤルエンブレム コイン ペンダントトップ



K18/K24 コイン ネックレス セット 50cm / K18 K24 Coin Necklace Set ...



純金コイン ペンダントトップ (K18イエローゴールドフレーム付) 2.5g ...

[サイズ]直径3cm[状態]6~7[説明]K18のペンダントトップです！枠が主にホワイトゴールドですが薄らとイエローゴールドが出ている所がありますので、神経質な方は御遠慮くださいm(__)mダイヤ刻印あります(*^^*)重さは9.8gです☆質屋鑑定済みです！使用しなくなったので出品します♪気軽にコメントしてください♡購入する際は必ずプロフィールを読んでからお願い致します！是非、他の出品物もご覧ください(*´˘`*)#K18#ホワイトゴールド#イエローゴールド#ダイヤ#ペンダントトップ#ペンダントヘッド#ネックレス#フラワー#花#メダル#コイン#ヴィンテージ#アンティーク