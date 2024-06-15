ニューエラ　NEW ERA キャップ　NY ニューヨークヤンキース　ベージュ

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即購入OK■新品未使用品■ブランド:NEWERA■色:ベージュ(オレンジロゴ)■サイズ:ワンサイズ(後ろのストラップでサイズ調節が可能です)■素材:綿100%■配送方法:通常の配送方法は普通郵便になります。ご希望の方は追加料金300円で箱型のらくらくメルカリ便コンパクトBOXでの配送に変更可能です。ご希望の方はコメント覧にて受付ておりますのでよろしくお願いします。＊配送方法変更の場合、宅急便コンパクトにて専用の箱に梱包して配送しますので少し潰した状態での配送になります。ツバを折り曲げたりはしませんが気になる方はご遠慮下さい。＊通常料金→4,280円。＊らくらくメルカリ便(宅急便コンパクト)→4,580円＊海外正規販売店より購入した正規品になります。＊他のサイトにも掲載しているため無くなり次第削除しますのでよろしくお願いします。＃ニューエラ＃newera＃プーマ＃ロゴ＃レア＃アウトドア ＃キャップ＃帽子#海外限定カラー···ブラックカラー···グリーンカラー···ベージュ形···ベースボール