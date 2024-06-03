野聖エルサM アイス版　旧ビックリマン

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『野聖エルサM』アイス版 旧ビックリマン３０年ほど前の当時物です。画像のとおり、右端に少し押し傷のようなものがあり、右下にうっすらと小さな角折れがあります。左下の方に白っぽくて丸い汚れ？のようなものがありますので画像で確認お願いします。水色の部分のところです。他はとくに気になるダメージありません。凹み曲がりも無くシールに張りがあり、全体的にかなり綺麗な状態だと思います。返品はお受けしませんので、必ず画像をご覧になって購入前に状態をご確認ください。⭐︎匿名発送折れ、水濡れ対策をして発送いたします。よろしくお願い致します。