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野聖エルサM アイス版　旧ビックリマン
商品番号 S76017535820
商品名

野聖エルサM アイス版　旧ビックリマン
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 13,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『野聖エルサM』アイス版　旧ビックリマン３０年ほど前の当時物です。画像のとおり、右端に少し押し傷のようなものがあり、右下にうっすらと小さな角折れがあります。左下の方に白っぽくて丸い汚れ？のようなものがありますので画像で確認お願いします。水色の部分のところです。他はとくに気になるダメージありません。凹み曲がりも無くシールに張りがあり、全体的にかなり綺麗な状態だと思います。返品はお受けしませんので、必ず画像をご覧になって購入前に状態をご確認ください。⭐︎匿名発送折れ、水濡れ対策をして発送いたします。よろしくお願い致します。
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