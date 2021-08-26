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EMPORIO ARMANI ムートン レザーブルゾン
商品番号 Y54852206229
商品名

EMPORIO ARMANI ムートン レザーブルゾン
ブランド名 エンポリオアルマーニ
特別価格 税込 24,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エンポリオアルマーニのムートンジャケットです。色は深めのブラウン、上質なラムレザーで内側はリアルボアですのですっきりしたデザインながらかなり暖かいです。45万円程で購入しましたがレザーが増えすぎたため、クローゼット整理のため出品します。試着のみの新品未使用です。シンプルなデザインながら高級感で溢れており、きれいめスタイルからデニム等でカジュアルダウンしても決まるかと思います。サイズ　50（日本サイズM〜L程）身幅　51袖丈　46着丈　64素人採寸です、多少の誤差はお許しください。不明点はご質問くださいませ。ヴィトンやグッチ、ヒューゴボス、ゼニア、バレンシアガ、バレンチノ、エトロ、ディースクエアード、FENDI、ディオール、ポールスミス等お好きな方にもおすすめです。#ムートン#ボア#毛皮
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