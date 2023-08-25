ヴィンテージ silver925長丸4面デザインネックレスチェーン®️953

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ご覧頂きありがとうございます。ご購入、ご質問の前にプロフィールをご覧下さい♪925刻印あり付属品なし人気の長丸4面パーツを使用した、ネックレスシルバーチェーンです。金具ひとつひとつが美しく組み合わせており、非常によい作りをしています。この一本で首周りの存在感が違います。さまざまなファッションとの相性抜群です！新しくネックレスを、お探しの方、いかがでしょうか？是非、お持ちのトップと合わせて下さい^^安物のステンレスや量産品より細かい作りで存在感があります。他にもアクセを多数出品しております。#JandLアクセサリー#JandLネックレス#JandLヴィンテージ#JandLシルバー#JandL50cmこちらから検索して頂くと見易いかと思います^^SIZE:幅0.26cm長さ:50.5cm重量:6.7gよろしくお願い致します！#JustinDavis#ChromeHearts#RoyalOrder#LionHeart#BloodyMary#BWL#BILLWALLLEATHER#ZOCALO#Bizarre#goro’s#GIGOR#CRAZYPIG#ArizonaFreedom#FUNNY#GALCIA#SAAD#NativeSpirit#ALZUNI#TIFFANY#ArgentGleam#DEALDESIGN#ArtemisClassic#ampjapan#jamhomemade#AQUAFORTIS#LARRYSMITH#ビッグハンド#Loneones#スタンリーゲス#シンパシーオブソウル