ウイングロック　イーグルLサイズ　最強シンプルカスタム

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※max17さん専用WINGROCKコレクション放出致します。ウイングロック大イーグルウイングロックのイーグルが好き過ぎて色々カスタムしましたが、このカスタムがシンプルなのに存在感があって1番カッコいいです！目にはダイヤ本体イーグルの下にシルバーとゴールドの小フェザーを付けました、ゴールドフェザーは裏にも彫刻が有る別注です。チェーンも全てウイングロックです。ウイングロックの袋もお付け致しますイーグルの領収書も名前の部分を切って同封いたしますのでご安心ください。材質···ゴールド、シルバー#ゴローズ#ラリースミス#LarrySmith#クロームハーツ#アリゾナフリーダム#ケンキクチ#タディキング#tadyking#鷲見太郎#ファーストアローズ#リンチシルバースミス#チョロス#バングル#オールド#k18