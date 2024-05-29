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ルブタンの長財布
商品番号 U71325172387
商品名

ルブタンの長財布
ブランド名 クリスチャンルブタン
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···長財布知人に譲ってもらい、1年ほど使いました。トゲの先端の色ハゲや使用感ありますが、チャックは今のところ無事です。　中も少し黒ずみがありますが、拭けば綺麗になると思います。財布本体のみになります。中古ですので3Nでお願いします。
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