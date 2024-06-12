レナードカムホート　クレーンベル

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商品詳細
材質···シルバー知人から何十年が前に頂いたのですが趣味が合わないので出店させていただきます！頂いたものなのでギャランティーはありません。中古品なので神経質な人はおやめください！現状お渡しになるのでそれでもいい方はご購入ください！返品交換は受け付けません！即購入オッケーです！値下げ交渉ありです！よろしくお願いいたします！
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