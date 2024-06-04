プレステ４【ワイヤレスコントローラー、充電スタンド、ソフト5本付き】

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商品詳細
「PlayStation®4グレイシャー・ホワイト500GBCUH-1200AB02」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥34980すぐに遊べるセットです。セット内容・プレステ4本体・HDMIケーブル・電源コード・ワイヤレスコントローラー２個・充電スタンドソフト5本・ドラゴンクエストXI・ファイナルファンタジーXV・プロ野球スピリッツ2019・ウィニングイレブン2017・パワフルプロ野球2016お急ぎはご相談ください。#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#ソフト#PlayStation4#PlayStation_4#PS4#プレステ#プレステ4#プレイステーション#ドラクエ#ドラゴンクエスト#ファイナルファンタジー#プロスピ#プロ野球スピリッツ#ウィニングイレブン#パワプロ#パワフルプロ野球
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