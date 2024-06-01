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ポケットモンスターサン、SV
商品番号 N63428937977
商品名

ポケットモンスターサン、SV
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 7,728 円
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商品詳細

ポケットモンスターサンの中古ソフトです。⭕ガチ勢専用最強ソフト⭕ポケットモンスターサン＊SMまでのポケモン全種802種すべて正規色違い（色違いが無いポケモン除く）育成済み個体（理想個体）400体以上6VACS0厳選済み＊入手困難希少ポケモン多数海外配布限定＆現在入手不可ポケモン収録〇安心のホーム移動100%保証すべて正規の個体です。ポケモンホームへの移動すべて確認済み⭕ポケモンSV新登場ポケモン20体　限定収録すべて色違い（色違いが無いポケモン除く）＊入手困難希少色違いポケモン多数・色違い御三家・マスカーニャ、ラウドボーン、ウェーニバル・パーモット、バウッツェル、ケケンカニ、キョジオーン、ハラバリー、マフィティフ、パルデアケンタロス(ほのお)（ミズ）、セグレイブ、最強リザードンなど・未解禁伝説コライドン、ミライドンは通常色・珍しい組み合わせのテラスタルポケモン　テラスタルポケモン多数ポケットモンスタースカーレット・バイオレット　以外、USUM、ヒスイ、剣盾、親名変更やヒスイのポケモンが入った商品もあります。お気軽にお問い合わせください。SV全種　4800〇ソフト動作確認済み※色違い未解禁のものは通常色のみです。＊中古品の為、神経質な方はご購入をお控え下さい。ウルトラムーンソードシールドスカーレットバイオレット　163
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