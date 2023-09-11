ポケモンカード　レイジングサーフ BOX

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商品詳細
※細かいところまで気にされる方や、神経質な方はご遠慮ください※すり替え防止の為、返品返金、交換はお断りさせて頂きます。※即購入可能です。 発送手配は購入日の翌日予定になりますボックスパックシングル···ボックス(box)
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