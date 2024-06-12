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ばらかもん 1〜14巻 すべて書店新品購入、一読のみ美品ばらかもんは現在画像のようにクリアシート梱包を済ませた状態で自宅保管してます神経質な方はお控え下さいませ。水濡れ対策して発送らくらく便↔ゆうゆうメルカリ便変更の場合あり。基本土日祝発送不可実家保管品の為発送まで日数かかります 発送予定はプロフィール要確認(不定期更新)全巻アニメ#漫画断捨離1 ←検索用