M3905●江戸明治和本等＞〈享和新編〉日光拝覧文章（森屋板）稀書往来物

●江戸明治和本●〈享和新編〉日光拝覧文章（森屋板）【判型】中本1冊。縦183粍。【作者】柳塘山人作・書。【年代等】享和元年6月書・初刊（［江戸］花屋久治郎板）。江戸後期後印（［江戸］森屋治兵衛板）。【備考】分類「往来物」。『〈享和新編〉日光拝覧文章』は、「年来の御願成就の時至候て、此度、日光山御参拝可有之旨…」で始まる1通の手紙文で、日光参詣途上の名所や日光東照宮の景観・縁起等を紹介した往来。まず千住・草加・越谷から宇都宮・今市・日光までの順路を示し、続いて日光山の縁起・由来、周辺の名所や風景、山内の結構や眺望、壮麗な建造物の様子、中禅寺湖・華厳の滝、その他の勝景・霊地の数々を記す。本文を大字・5行・付訓で記す。巻頭に「日光強飯（ごうはん）之図」「日光山名物品類」「江戸より日光迄宿次行程凡三十六里」を掲げる。★原装・題簽付・状態概ね良好。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。