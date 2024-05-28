ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション　他3点初回限定生産版

ソードアートオンライン psppsvitaの初回限定生産4セットです。購入後ソフトのみ開封してプレイしました。特典類は未開封であったと思います。確認したところ、インフィニティモーメント、ホロウフラグメントはソフト未開封の様でした。（開けて確認したところ封を切ってない模様）購入から年数が経ち、ダウンロード版を別で購入したか記憶が曖昧です。ロストソングとホロウリアリゼーションは開封してゲームプレイしておりました。素人自宅保管の中古品となります。完璧を求める方、神経質な方は購入を控えて下さい。質問等お待ちしております。ダウンロード特典は使用済みまたは期限切れのため使えません。「ソードアート・オンライン-インフィニティ・モーメント-初回限定生産版」バンダイナムコエンターテインメント定価:￥9505#バンダイナムコエンターテインメント#ゲーム#RPG#PlayStationPortable#PlayStation_Portable#PSP「ソードアート・オンライン-ホロウ・フラグメント-初回限定生産版」バンダイナムコエンターテインメント定価:￥9980#バンダイナムコエンターテインメント#ゲーム#RPG#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita「ソードアート・オンライン-ロスト・ソング-初回限定生産版」バンダイナムコエンターテインメント定価:￥9980#バンダイナムコエンターテインメント#ゲーム#アクションRPG#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita「ソードアート・オンライン-ホロウ・リアリゼーション-初回限定生産版」バンダイナムコエンターテインメント定価:￥9880#バンダイナムコエンターテインメント#ゲーム#RPG#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita



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