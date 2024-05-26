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商品詳細
部品は全てあるかとは思いますが中古品となりますので写真で判断願います。約50年前のフタバのホイラープロポです。受信機とサーボも付属します(FP-R2F・FP-S2)箱の耳？が取れていますが取れたものは同封させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/Taipei111471.html
http://narcologia.ru/goods/peroration65915.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford546473.html
futaba fp-t 2f フタバ 初代ホイラー プロポ ラジコン ...
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