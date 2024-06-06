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- FELISSIMO フェリシモ 色鉛筆 500色 25本×20セット
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます外箱と色の説明書はありません。試し塗りで数本使用しました。順不同にはなりますが、購入時のシリーズ毎に25本ずつ封入させていただきました。
http://narcologia.ru/goods/traverse645226.html
http://narcologia.ru/goods/traverse402026.html
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FELISSIMO フェリシモ 色鉛筆 500色 25本×20セット-
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