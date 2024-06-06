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FELISSIMO フェリシモ 色鉛筆 500色 25本×20セット
商品番号 F22635844303
商品名

FELISSIMO フェリシモ 色鉛筆 500色 25本×20セット
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 5,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます外箱と色の説明書はありません。試し塗りで数本使用しました。順不同にはなりますが、購入時のシリーズ毎に25本ずつ封入させていただきました。
http://narcologia.ru/goods/traverse645226.html
http://narcologia.ru/goods/traverse402026.html
http://narcologia.ru/goods/recommended281590.html
FELISSIMO フェリシモ 色鉛筆 500色 25本×20セット-
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フェリシモ 500色の色鉛筆 セット | labiela.com
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新品・未使用】フェリシモ 500色の色鉛筆 | labiela.com
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【全色セット】500色の色鉛筆　TOKYO SEEDS - FELISSIMO
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フェリシモ 500色の色えんぴつ 【ギフト】 www.geyrerhof.com
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