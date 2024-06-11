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商品詳細
鈴木亮平 サイン入り写真集『鼓動』渋谷パルコでご本人から直接お渡しいただいた、本物のサイン入り写真集です。2〜3回ぐらいしか本を開かず、ビニールに入れて保管してました。見る限り汚れなどはございませんが、敏感な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/stepchild201552.html
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