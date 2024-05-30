【19日まで値下げ】Royal Scandal　エイプリルフールスペシャルブック

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※10月20日〜10月23日は発送できません。即購入OKですが、説明をよくお読みください。説明を見逃したことによる保証は一切致しません。ご理解の程お願いします。ロイヤルスキャンダルの公式から発行された同人誌です（2017年）。こちら以外の物は付属しません。目立つ汚れなどはありませんが、購入してから数年経っております。新品同様をお求めの方はご注意下さい。発送の際は、濡れ防止と厚紙での補強を致します。ロイスキャRoyalScandal