YAMAHA THR3 wireless ワイヤレス　純正バッグ付\n55

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YAMAHATHR30iiwirelessワイヤレス 純正バッグ付ヤマハYAMAHATHR30IIWireless純正キャリーケース付属#YAMAHATHR30ii#YAMAHATHR30II#THR30YAMAHAの大人気ギターアンプTHRにワイヤレス機能も追加された第二世代THR30IIWireless。定評のあるリアルなアンプサウンドを再モデリングし、バリエーションが拡張。さらにBluetoothやバッテリー機能も追加されています。プロ、アマ問わず自宅のデスクトップ用ギターアンプとしてや、楽屋でのリハーサル用などとしてより幅広い場面で活躍します。中古品、多少のキズ、スレはあるかと思いますが概ね美品です。専用キャリーバック電源コードアダプタ付属内臓バッテリーに充電、アウトドアに持ち出せます。完動品です。アンプだけでなく、携帯の音源、Bluetoothで飛ばせる使えるアンプです。元箱ありません、プチプチで梱包し再生段ボールでのエコ発送となります。【商品説明】アンプタイプ:5種類（3種類マイクシミュレーション、1種類ナイロン弦、1種類フラットボイシング）Bluetooth:内蔵ギターワイヤレス:内蔵※Line6RelayG10Tトランスミッター(別売)が必要クロマチックチューナー:内蔵接続端子:GUITARINPUT(標準フォーンモノジャック、アンバランス)、MIC/INSTINTPUT(XLR/標準フォーンコンボジャック)、AUX(ステレオミニ)、PHONES(ステレオミニ)、LINEOUTL/R(L/R標準フォーンジャック)、DCIN、USBTYPEBAudioClass2.0compliantスピーカー:9cmフルレンジx2定格出力:30W（15W＋15W）バッテリー駆動時15W（7.5W+7.5W）電源:ACアダプター、充電式バッテリー *駆動時間約5時間（使用条件によって異なります）寸法（W×H×D）:420×195×155mm付属品:ACアダプター、クイックガイド、CUBASEAIDownloadInformation（CUBASEAIダウンロードについて）サイズ質量:4.4kg