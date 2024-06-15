起動確認済みスーパーファミコン マーヴルスーパーヒーローズ ウォーオブザジェム

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商品詳細
☆☆☆☆☆同梱ご希望の方は購入前にコメントをお願いします。先に購入されてしまうと割引適用できません。同梱しない方はコメント不要です☆☆☆☆☆スーパーファミコンのマーヴル・スーパーヒーローズウォーオブザジェム(箱説明書付き)となります。端子部分を中心に清掃の上、スーパーファミコンの実機にて起動確認しました。ただし起動した後の動作については保証できません。説明書は細かな傷汚れがあります。箱は変色が目立ちます。その他に傷汚れ等あります。プラケースに割れている箇所があります。ソフトも傷汚れ変色などあります。ご了承の上、ご購入をお願いします。※撮影に使用したスーパーファミコン本体及びモニターは商品に含まれません。出品中のソフト一覧は↓から確認できます！#おこレトロゲーム#スーパーファミコン#レトロゲーム
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