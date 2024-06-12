「小児超音波診断のすべて」金川公夫/河野達夫定価:￥15000#金川公夫#河野達夫#本数ページ写真のような書き込みありますが、使用には問題ないかと思います。上部に押印あります。あくまでも自宅管理のため、神経質な方のご購入はご遠慮ください。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。※発送は送料節約のためOPP袋で包装し、発送させていただきます。緩衝材などは入りません。※即購入可。交渉中でも購入可能です。



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