風真いろは 活動1周年記念 ぽこべえぬいぐるみ＆誕生日記念2022風真のお守り

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商品詳細
風真いろは 活動1周年記念ぽこべえぬいぐるみサイズ：約H250×W200×D250mm素材：ポリエステル未開封品誕生日記念2022風真のお守りサイズ：約H75×W45mm素材：お守り/ポリエステル メッセージ/紙一度開封済み上記2点のセットになります。現在は暗所にて保管しております。一度個人の手に渡ったものという点、ご理解の上でご購入をお願いいたします。ぬいぐるみに関して、未開封のため問題がございましたらメーカー様までお問い合わせください。Vtuberhololiveホロライブ6期生秘密結社holoXホロックスぽこべえぽこべぇ
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