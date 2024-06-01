BE:FIRST リョウキ 三山凌輝 トレカ 70種

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※プロフィールをお読みください値下げ・取り置き・バラ売り不可三山凌輝くんのトレカ70種類セットです。ファン卒のためお譲り致します。袋に入れ暗所にて保管しておりましたが、初期からの傷や汚れ等ある場合がございます。あらかじめご了承のうえご購入くださいませ。BE:FIRSTリョウキリョウキトレカRYOKI三山凌輝三山凌輝トレカ三山凌輝の軌跡展