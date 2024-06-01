ポケモンカードゲームタイムゲイザー　未開封BOX シュリンク付き

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商品詳細
ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)引退品となります。未開封BOXのシュリンク付きとなります。未開封ですが、箱やシュリンクに多少痛みがある場合がありますので、ご了承頂ける方のみご検討頂ければと思います。よろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/unusable152674.html
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