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ハンビン ファイナル CGV 観覧者 入場特典 トレカ
商品番号 X57397909587
商品名

ハンビン ファイナル CGV 観覧者 入場特典 トレカ
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,994 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボイプラ、ファイナル観覧者限定の特典トレカハンビンです。メルカリにて購入致しましたが、グッズ卒の為お譲りさせていただきます。3.4枚目の方の所で購入させて頂きました。初期難、目立った傷等特に見られません。即購入○即発送○ZB1zerobaseoneboysplanetハンビンボイプラファイナル映画館特典トレカ
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