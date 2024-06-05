ハンビン ファイナル CGV 観覧者 入場特典 トレカ

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商品詳細
ボイプラ、ファイナル観覧者限定の特典トレカハンビンです。メルカリにて購入致しましたが、グッズ卒の為お譲りさせていただきます。3.4枚目の方の所で購入させて頂きました。初期難、目立った傷等特に見られません。即購入○即発送○ZB1zerobaseoneboysplanetハンビンボイプラファイナル映画館特典トレカ
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